(Di domenica 27 giugno 2021) Per Simona Pichini, responsabile'Unità di farmatossicologia'Istituto superiore di sanità "individuare quelle non presenti'elenco significa anche prendere misure di sicurezza per prevenire intossicazioni e decessi"

Advertising

repubblica : Droghe, l'allarme dell'Iss: 'Nell'ultimo anno 128 nuove sostanze. Boom del 200% dopo il lockdown' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Droghe, l'allarme dell'Iss: 'Nell'ultimo anno 128 nuove sostanze. Boom del 200% dopo il lockdown' - MutiLeonilde : RT @repubblica: Droghe, l'allarme dell'Iss: 'Nell'ultimo anno 128 nuove sostanze. Boom del 200% dopo il lockdown' - LoPreiatoA : RT @repubblica: Droghe, l'allarme dell'Iss: 'Nell'ultimo anno 128 nuove sostanze. Boom del 200% dopo il lockdown' - ermarluck : RT @repubblica: Droghe, l'allarme dell'Iss: 'Nell'ultimo anno 128 nuove sostanze. Boom del 200% dopo il lockdown' -

Ultime Notizie dalla rete : Droghe allarme

La Repubblica

Quasi tutte segnalate nel periodo post lockdown quando c'è stato un incremento del 200% degli avvisi di sostanze psicoattive diverse che si aggiungo alle'classiche': cocaina e ketamina in ...Quasi tutte segnalate nel periodo post lockdown quando c'è stato un incremento del 200% degli avvisi di sostanze psicoattive diverse che si aggiungo alle'classiche': cocaina e ketamina in ...Giovani «no mask» in arrivo da tutto il Nord Italia per la festa abusiva in una vecchia cava di Maleo, località tra il Lodigiano e Cremona. Sul posto, per tutta la notte, una cinquantina di carabinier ...Genova. Dopo i lunghi mesi di lockdown, arrivano i primi dati dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento rilevato dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, soprattutto per quanto riguarda i giovan ...