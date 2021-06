Droga, arresti e genitali mostrati al pubblico. Jim Morrison, l'archetipo della rockstar (Di domenica 27 giugno 2021) Jim Morrison, se oggi fosse vivo, avrebbe 71 anni. La stessa età di Keith Richard dei Rolling Stone. Se poi giochiamo con i numeri scopriamo che il “poeta maledetto” della Florida è morto - come Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Kurt Cobain - all’età di 27 anni. Insomma, basta solo qualche dato anagrafico per intuire come Morrison sia un membro onorario, se non addirittura il front-man ufficiale, dell’olimpo del rock. Al di là delle canzoni e dell’acid rock che emerge dai suoi eterni capolavori, è l’attitudine di Jim Morrison ad aver consegnato alla storia una icona di quella “vita al limite” che oggi - in modo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) Jim, se oggi fosse vivo, avrebbe 71 anni. La stessa età di Keith Richard dei Rolling Stone. Se poi giochiamo con i numeri scopriamo che il “poeta maledetto”Florida è morto - come Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Kurt Cobain - all’età di 27 anni. Insomma, basta solo qualche dato anagrafico per intuire comesia un membro onorario, se non addirittura il front-man ufficiale, dell’olimpo del rock. Al di là delle canzoni e dell’acid rock che emerge dai suoi eterni capolavori, è l’attitudine di Jimad aver consegnato alla storia una icona di quella “vita al limite” che oggi - in modo ...

