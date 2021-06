Dove finirà la quattordicesima di 7,5 milioni di italiani? (Di domenica 27 giugno 2021) Voglia di vacanze, di evadere dal confinamento in casa. milioni di italiani sono con le valigie in mano, ma per partire dovranno mettere mano alla quattordicesima, la mensilità in più in arrivo tra giugno e luglio per 7,5 milioni di italiani. La quattordicesima potrebbe dare un impulso ai consumi e soprattutto al turismo. Il tesoretto sarà di 6,8 miliardi. All’incirca 2 miliardi (il 29% del totale delle quattordicesime) andranno spesi in viaggi. E’ quanto emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da Swg. Pesano però anche i conti rimasti in sospeso ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 27 giugno 2021) Voglia di vacanze, di evadere dal confinamento in casa.disono con le valigie in mano, ma per partire dovranno mettere mano alla, la mensilità in più in arrivo tra giugno e luglio per 7,5di. Lapotrebbe dare un impulso ai consumi e soprattutto al turismo. Il tesoretto sarà di 6,8 miliardi. All’incirca 2 miliardi (il 29% del totale delle quattordicesime) andranno spesi in viaggi. E’ quanto emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da Swg. Pesano però anche i conti rimasti in sospeso ...

