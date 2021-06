“Dopo dieci anni”: il romanzo di Lucia Caruso presentato a Telese Terme (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Riprendono le attività culturali in presenza per la casa editrice 2000diciassette, la cui fondatrice è Maria Pia Selvaggio. Il giorno 3 luglio, alle ore 18,30, sarà presentato presso la biblioteca comunale di Telese Terme il romanzo giallo: “Dopo dieci anni”, opera prima della scrittrice Lucia Caruso. Una storia mozzafiato vede coinvolti un’investigatrice privata e un vice-questore che insieme vanno alla ricerca di verità riguardo due storie che s’intrecciano. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riprendono le attività culturali in presenza per la casa editrice 2000diciassette, la cui fondatrice è Maria Pia Selvaggio. Il giorno 3 luglio, alle ore 18,30, saràpresso la biblioteca comunale diilgiallo: “”, opera prima della scrittrice. Una storia mozzafiato vede coinvolti un’investigatrice privata e un vice-questore che insieme vanno alla ricerca di verità riguardo due storie che s’intrecciano. ...

