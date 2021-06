Don Matteo, Terence Hill rivela: “Ecco perché lascio il posto a Raoul Bova” (Di domenica 27 giugno 2021) La notizia di Raoul Bova nei panni di Don Matteo aveva fatto grande scalpore, scatenando il dibattito. Ora, dopo che sono stati presentati i palinsesti Rai ufficiali, è Terence Hill in persona a spiegare in un’intervista al Corriere della Sera i motivi del suo “addio alla tonaca” dopo oltre vent’anni e più di 250 puntate dell’amatissima fiction di Rai 1. L’attore sarà protagonista delle prime 4 della 13esima stagione di Don Matteo (in onda il prossimo autunno, ndr) mentre dalla quinta Ecco che entrerà in scena Raoul Bova: “Non è ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) La notizia dinei panni di Donaveva fatto grande scalpore, scatenando il dibattito. Ora, dopo che sono stati presentati i palinsesti Rai ufficiali, èin persona a spiegare in un’intervista al Corriere della Sera i motivi del suo “addio alla tonaca” dopo oltre vent’anni e più di 250 puntate dell’amatissima fiction di Rai 1. L’attore sarà protagonista delle prime 4 della 13esima stagione di Don(in onda il prossimo autunno, ndr) mentre dalla quintache entrerà in scena: “Non è ...

