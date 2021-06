Domenica In, Mara Venier saluta il pubblico e si sbilancia sul futuro (Di domenica 27 giugno 2021) Si è conclusa l’ultima puntata di Domenica In e Mara Venier ha salutato il suo pubblicato e si è sbilanciata sui futuri progetti lavorativi L’ultima puntata di Domenica In prima della pausa estiva è giunta al termine tra l’emozione, il ricordo e l’euforia dei suoi protagonisti. Una puntata in cui Mara Venier ha avuto moltissimi ospiti con i quali ha dialogato sui loro nuovi progetti lavorativi tra vita privata, inizi di carriera e riflessioni sulla vita. Dopo il consueto e aspettato spazio dedicato all’approfondimento e all’analisi della pandemia mondiale ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 giugno 2021) Si è conclusa l’ultima puntata diIn ehato il suo pubblicato e si èta sui futuri progetti lavorativi L’ultima puntata diIn prima della pausa estiva è giunta al termine tra l’emozione, il ricordo e l’euforia dei suoi protagonisti. Una puntata in cuiha avuto moltissimi ospiti con i quali ha dialogato sui loro nuovi progetti lavorativi tra vita privata, inizi di carriera e riflessioni sulla vita. Dopo il consueto e aspettato spazio dedicato all’approfondimento e all’analisi della pandemia mondiale ...

Advertising

infoitcultura : Mara Venier, sorpresa di Vincenzo De Lucia a Domenica In: citata la D’Urso - infoitcultura : Domenica In, ultima puntata. Mara Venier non delude mai: il commovente discorso di fine stagione - infoitcultura : Domenica In, stop alla diretta per Mara Venier: corsa dietro le quinte, chi abbraccia in lacrime - filufilo : RT @Unf_Tweet: - zazoomblog : Domenica In Serena Autieri fa le scarpe a Mara. “Io ti ammazzo!” - #Domenica #Serena #Autieri #scarpe -