Domenica in FVG sono stati rilevati 7 nuovi contagi (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.825 tamponi molecolari sono stati rilevati 7 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,38%. sono inoltre 1.289 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,08%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 14. I decessi complessivamente ammontano a 3.787, con la seguente suddivisione territoriale: 812 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.825 tamponi molecolaricon una percentuale di positività dello 0,38%.inoltre 1.289 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,08%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 14. I decessi complessivamente ammontano a 3.787, con la seguente suddivisione territoriale: 812 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti ...

Advertising

il_piccolo : Covid, il bollettino odierno in Friuli Venezia Giulia. - ilgoriziano : ?? Buongiorno e Buona Domenica. In attesa dei girasoli che a breve arriveranno, una foto-ricordo della scorsa estate… - TgrRaiFVG : L'@apudine può continuare a sognare. In gara 3 Napoli battuta 71-61. Gli uomini di Boniciolli hanno risposto al 0 a… - SI_FVG : Ci vediamo domenica a #Udine in piazza Matteotti dalle 9 alle 12 per mettere la firma sulla #patrimoniale la propos… - regioneFVGit : #Eventi: 'Make faire' potente strumento per divulgare scienza'. Così @Pier_Roberti alla conferenza stampa di presen… -