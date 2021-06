Domani Coalizione anti - Daesh, in arrivo delegazioni a Roma (Di domenica 27 giugno 2021) Si succedono da questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, nell'area riservata al Cerimoniale di Stato per il transito di personalità politiche e religiose, gli arrivi di molti dei partecipanti alla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 giugno 2021) Si succedono da questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, nell'area riservata al Cerimoniale di Stato per il transito di personalità politiche e religiose, gli arrivi di molti dei partecipalla ...

