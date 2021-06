DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: Theuns e Cabot soli in testa ai -40 (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Resta stabile attorno a 1’45” il vantaggio di Theuns e Cabot. 16.47 Mancano quarta chilometri all’arrivo. 16.44 Si inizia a vedere in testa al gruppo anche l’Alpecin-Fenix di Mathieu van der Poel. 16.42 Ora c’è l’accelerazione della Deceuninck-Quick Step. Il gruppo cambia letteralmente passo. 16.40 Sale a 2’07” il vantaggio dei battistrada. Il gruppo ha rallentato. 16.37 Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe pedalano nelle prime posizioni del gruppo, mentre Primoz Roglic e Mathieu van der Poel, per il momento, restano più defilati. 16.34 Mancano poco meno di 20 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Resta stabile attorno a 1’45” il vantaggio di. 16.47 Mancano quarta chilometri all’arrivo. 16.44 Si inizia a vedere inal gruppo anche l’Alpecin-Fenix di Mathieu van der Poel. 16.42 Ora c’è l’accelerazione della Deceuninck-Quick Step. Il gruppo cambia letteralmente passo. 16.40 Sale a 2’07” il vantaggio dei battistrada. Il gruppo ha rallentato. 16.37 Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe pedalano nelle prime posizioni del gruppo, mentre Primoz Roglic e Mathieu van der Poel, per il momento, restano più defilati. 16.34 Mancano poco meno di 20 ...

