DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: nervosismo in gruppo verso il Mur de Bretagne (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Il Mur de Bretagne misura 2 km al 6,9% di pendenza media. Sulla carta è uno strappo ideale per Alaphilippe, che andrà a caccia del bis in maglia gialla. 17.10 Andatura alta del plotone. Scende a 40? il vantaggio di Theuns e Cabot. 17.09 Grande nervosismo in gruppo. Bjerg (UAE Emirates) e Morkov (Deceuninck) discutono. 17.06 27 chilometri alla meta, Mark Cavendish lavora anch’egli per Alaphilippe. 17.04 Scende a 1’20” il vantaggio di Theuns e Cabot. 17.02 Mancano nove chilometri al terzultimo GPM di giornata. 17.00 1’40” il vantaggio dei battistrada a 30 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Il Mur demisura 2 km al 6,9% di pendenza media. Sulla carta è uno strappo ideale per Alaphilippe, che andrà a caccia del bis in maglia gialla. 17.10 Andatura alta del plotone. Scende a 40? il vantaggio di Theuns e Cabot. 17.09 Grandein. Bjerg (UAE Emirates) e Morkov (Deceuninck) discutono. 17.06 27 chilometri alla meta, Mark Cavendish lavora anch’egli per Alaphilippe. 17.04 Scende a 1’20” il vantaggio di Theuns e Cabot. 17.02 Mancano nove chilometri al terzultimo GPM di giornata. 17.00 1’40” il vantaggio dei battistrada a 30 ...

