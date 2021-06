DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: 50 chilometri alla meta, 1’50” di vantaggio per i battistrada (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Mancano 50 chilometri al traguardo. 16.28 Ricordiamo che in testa ci sono Edward Theuns (Trek-Segafredo) e Jeremy Cabot (Total Direct Energie). 16.24 Il gruppo, ora, ha rallentato l’andatura. Siamo in un lungo tratto pianeggiante che precede il primo passaggio sul Mur de Bretagne. 16.20 1’40” il vantaggio dei fuggitivi. 16.16 Mancano 60 chilometri al traguardo. 16.14 Theuns e Cabot sono rimasti soli in testa. 16.10 Mathieu van der Poel è rientrato in gruppo. 16.08 C’è grande nervosismo in gruppo, la Groupama-FDJ ha alzato l’andatura per tenere davanti David ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Mancano 50al traguardo. 16.28 Ricordiamo che in testa ci sono Edward Theuns (Trek-Segafredo) e Jeremy Cabot (Total Direct Energie). 16.24 Il gruppo, ora, ha rallentato l’andatura. Siamo in un lungo tratto pianeggiante che precede il primo passaggio sul Mur de Bretagne. 16.20 1’40” ildei fuggitivi. 16.16 Mancano 60al traguardo. 16.14 Theuns e Cabot sono rimasti soli in testa. 16.10 Mathieu van der Poel è rientrato in gruppo. 16.08 C’è grande nervosismo in gruppo, la Groupama-FDJ ha alzato l’andatura per tenere davanti David ...

