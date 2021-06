DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: stoccata di Van der Poel sul Mur de Bretagne! (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Ripreso Van der Poel, gruppo di nuovo compatto. 17.22 Van der Poel primo sul Mur de Bretagne, prende 8? di abbuono. 2° Pogacar, 3° Roglic! I due sloveni prendono rispettivamente 5? e 2? di abbuono! 17.21 Si è già appesantita la pedalata di Van der Poel. Solo 8? a 400 metri dal GPM. Ricordiamo che sono in palio dei secondi di abbuono! 17.20 Il plotone è tirato da Majka e Formolo, gregari di Pogacar. 17.20 Ha già guadagnato 17? uno scatenato Van der Poel! Di sicuro un tentativo molto coraggioso! 17.19 SCATTO PREPOTENTE DI VAN DER ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.23 Ripreso Van der, gruppo di nuovo compatto. 17.22 Van derprimo sul Mur de Bretagne, prende 8? di abbuono. 2° Pogacar, 3° Roglic! I due sloveni prendono rispettivamente 5? e 2? di abbuono! 17.21 Si è già appesantita la pedalata di Van der. Solo 8? a 400 metri dal GPM. Ricordiamo che sono in palio dei secondi di abbuono! 17.20 Il plotone è tirato da Majka e Formolo, gregari di Pogacar. 17.20 Ha già guadagnato 17? uno scatenato Van der! Di sicuro un tentativo molto coraggioso! 17.19 SCATTO PREPOTENTE DI VAN DER ...

zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: 50 chilometri alla meta 1’50” di vantaggio per i battistrada -… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: sei fuggitivi gruppo che controlla - #DIRETTA #France #tappa #LIVE… - CarloCosen : @RadiocorriereTv @AuroBulbarelli @RaiSport @RaiDue @Radio1Rai @RaiRadio2 @RaiPlay @giroditalia in passato ti ho cri… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 seconda tappa in DIRETTA: un quartetto in fuga - #France #seconda #tappa #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 seconda tappa in DIRETTA: un sestetto in fuga - #France #seconda #tappa #DIRETTA: -