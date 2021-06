DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: risultato e classifica. Vittoria e maglia gialla per Van der Poel (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 MATHIEU VAN DER Poel 101 ALPECIN – FENIX 04h 18? 30” – B : 18” – 2 Tadej POGA?AR TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 04h 18? 36” + 00h 00? 06” B : 11” – 3 Primož ROGLI? PRIMOŽ ROGLI? 11 JUMBO – VISMA 04h 18? 36” + 00h 00? 06” B : 6” – 4 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 04h 18? 36” + 00h 00? 06” – – 5 JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 18? 38” + 00h 00? 08” – – 6 BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 04h 18? 38” + 00h 00? 08” – – 7 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 04h 18? 38” + 00h 00? 08” – – 8 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 MATHIEU VAN DER101 ALPECIN – FENIX 04h 18? 30” – B : 18” – 2 Tadej POGA?AR TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 04h 18? 36” + 00h 00? 06” B : 11” – 3 Primož ROGLI? PRIMOŽ ROGLI? 11 JUMBO – VISMA 04h 18? 36” + 00h 00? 06” B : 6” – 4 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 04h 18? 36” + 00h 00? 06” – – 5 JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 18? 38” + 00h 00? 08” – – 6 BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 04h 18? 38” + 00h 00? 08” – – 7 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 04h 18? 38” + 00h 00? 08” – – 8 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – ...

