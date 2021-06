Diretta Olanda - Repubblica Ceca 0 - 1. Holes di testa porta in vantaggio i cechi. Orange in dieci

(Di domenica 27 giugno 2021) Il viaggio agli dell' entra nel vivo. Gli oranje, che hanno vinto il gruppo C con tre vittorie su tre, sfidano la , che invece è passata tra le migliori terze. La nazionale di De Boer arriva da sette ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? AD ASSEN VINCE FOGGIAAAAA!!! ?? Che gara al TT, due italiani sul podio!! IL RESOCONTO ? - SkySportMotoGP : ?? EL DIABLOOOO VINCE AD ASSEN!! ? Ducati giù dal podio I RISULTATI ? - EnricoTurcato : #DeLigt aveva giocato una partita perfetta nel primo tempo. Eccellente. Poi questa leggerezza mista a sfortuna. E… - g_scotti1612 : @latwittipe a proposito di chi ha criticato l'Italia, le partite a eliminazione diretta sono tutta un'altra storia.… - Romanito_21 : RT @EnricoTurcato: #DeLigt aveva giocato una partita perfetta nel primo tempo. Eccellente. Poi questa leggerezza mista a sfortuna. Espuls… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Olanda

Le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, de Roon, Wijnaldum, F. de Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. Ct: Frank De Boer Repubblica Ceca (4 - 2 - 3 - ...Le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, de Roon, Wijnaldum, F. de Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. Ct: Frank De Boer Repubblica Ceca (4 - 2 - 3 - ...Con Vinales in uscita a fine 2021 e Rossi probabilmente prossimo al ritiro, la Casa giapponese e il team Petronas hanno un problema da affrontare: la mancanza di piloti. Viene naturale pensare a Franc ...Diretta Olanda Repubblica Ceca streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per gli ottavi degli Europei 2020.