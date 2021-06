DIRETTA MotoGP, GP Assen 2021 LIVE: Bagnaia e Valentino Rossi convincono nel warm-up (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00 9.53 1’33?676 per Valentino Rossi, è il suo miglior giro. E’ 8° a 0.837 dalla vetta. 9.52 1’32?839 per Vinales, sale in vetta con 0.059 su Quartararo. Bagnaia è rientrato ai box. 9.51 Arriva la Suzuki. Rins è 3° a 0.026 dalla vetta. 2° Vinales a 0.017 da Quartararo. 9.50 Benissimo Petrucci, 5° a 0.458 con la Ktm Tech3. 9.50 Ecco anche Bagnaia, 6° a 6 decimi da Quartararo. 9.49 1’32?898 per Quartararo. Il francese e Vinales sembrano di un altro pianeta, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00 9.53 1’33?676 per, è il suo miglior giro. E’ 8° a 0.837 dalla vetta. 9.52 1’32?839 per Vinales, sale in vetta con 0.059 su Quartararo.è rientrato ai box. 9.51 Arriva la Suzuki. Rins è 3° a 0.026 dalla vetta. 2° Vinales a 0.017 da Quartararo. 9.50 Benissimo Petrucci, 5° a 0.458 con la Ktm Tech3. 9.50 Ecco anche, 6° a 6 decimi da Quartararo. 9.49 1’32?898 per Quartararo. Il francese e Vinales sembrano di un altro pianeta, ...

