DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: Sainz e Leclerc scatenati, doppia rimonta per la Ferrari! (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54° giro/71 Leclerc a 7 decimi da Tsunoda, è molto vicino… 53° giro/71 La classifica: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+7.709 1 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+31.487 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+33.094 1 5 Lando NORRIS McLaren+67.437 16 Carlos Sainz Ferrari1 L 1 7 Lance STROLL Aston Martin1 L 1 8 Fernando ALONSO Alpine1 L 1 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 110 Charles Leclerc Ferrari1 L 2 11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 112 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1 13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1 14 Esteban OCON Alpine1 L ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54° giro/71a 7 decimi da Tsunoda, è molto vicino… 53° giro/71 La classifica: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+7.709 1 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+31.487 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+33.094 1 5 Lando NORRIS McLaren+67.437 16 CarlosFerrari1 L 1 7 Lance STROLL Aston Martin1 L 1 8 Fernando ALONSO Alpine1 L 1 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 110 CharlesFerrari1 L 2 11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 112 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1 13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1 14 Esteban OCON Alpine1 L ...

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN BEFFA ANCORA LH44 ? Una Ferrari fuori dal Q3, Bottas penalizzato Risultati ? - fattoquotidiano : Formula Uno, Gp di Stiria: gli orari e dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8) - infoitsport : Formula 1, GP Stiria: la diretta live dall'Austria - infoitsport : Live F1, GP Stiria in diretta: Verstappen allunga su Hamilton, Ferrari sesta con Sainz -