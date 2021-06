DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: orario gara TV8, griglia di partenza. La Ferrari punta sul passo (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spielberg assisteremo a una gara dall’esito non scontato e in cui un po’ tutto potrà accadere. Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul LIVEllo del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lain tv – Ladi– La cronaca delle qualifiche – La presentazione dellaBuongiorno e bentrovati alladel GP di, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Spielberg assisteremo a unadall’esito non scontato e in cui un po’ tutto potrà accadere. Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sulllo del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, ...

