Advertising

Massimi47715989 : COSA HA DICHIARATO E NOI PRONTAMENTE ANALIZZIAMO !!!! 'Mostreremo ai grandi della Terra un Paese all'altez… - Massimi47715989 : Di Maio, mostreremo al mondo Italia pronta a sfide globali - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Di Maio, mostreremo al mondo Italia pronta a sfide globali: (ANSA) - ROMA, 27 GIU - 'Mostreremo ai… - iconanews : Di Maio, mostreremo al mondo Italia pronta a sfide globali -

Ultime Notizie dalla rete : Maio mostreremo

ai grandi della Terra un Paese all'altezza delle più importanti sfide globali, a partire dalla transizione ecologica". Lo scrive sul Fb il ministro degli Esteri Luigi Di, ricordando ...L'incontro oggi con segretario di Stato USA Blinken, continua Di, è servito anche ad iniziare ...corpo diplomatico e tutte le Forze dell'Ordine che stanno svolgendo un grande lavoro"."..."Felice di essere in Italia per sottolineare l'importanza dell'unità transatlantica e del forte rapporto USA-Italia. Non vedo l'ora di incontrare le mie controparti, co-presiedere la Ministeriale dell ..."Mostreremo ai grandi della Terra un Paese all'altezza delle più importanti sfide globali, a partire dalla transizione ecologica". (ANSA) ...