Decide Thorgan Hazard: CR7 e il Portogallo a casa, per l'Italia c'è il Belgio di Lukaku (Di domenica 27 giugno 2021) Sarà il Belgio l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale, in programma venerdì alle 21 a Monaco. Contro il Portogallo, decisivo il gol di Thorgan Hazard in chiusura di primo tempo, nella serata in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 giugno 2021) Sarà ill'avversaria dell'nei quarti di finale, in programma venerdì alle 21 a Monaco. Contro il, decisivo il gol diin chiusura di primo tempo, nella serata in ...

Advertising

Gazzetta_it : Decide Thorgan Hazard: Ronaldo e il Portogallo a casa, per l’Italia c’è il Belgio di Lukaku #Euro2020 - sportmediaset : Belgio-Portogallo 1-0: decide Thorgan Hazard, ora sfida all'Italia ai quarti. #BELPOR #lukaku #CristianoRonaldo… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Decide Thorgan Hazard: Ronaldo e il Portogallo a casa, per l’Italia c’è il Belgio di Lukaku #Euro2020 - dimitri_conti : #EURO2020 #BelgioPortogallo 1-0 Le pagelle del #Belgio per @TuttoMercatoWeb: #Lukaku (5,5) lotta ma non è lucido.… - Newsinunclick : Euro 2020, Belgio batte Portogallo 1-0: ora sfida con Italia nei quarti -