De Ligt condanna l’Olanda all’eliminazione | è la prima sorpresa degli Europei

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 giugno 2021) Olanda eliminata. La Repubblica Ceca la sconfigge 2-0. La Nazionale di Schick e Soucek ha sorprendentemente eliminato gli olandesi che erano i netti favoriti e avevano cominciato il match dando l’impressione di poter fare un sol bocconeavversari. Non è andata così. La Repubblica Ceca è via via cresciuta nel corso della partita. Poi, a inizio ripresa, due episodi: Malen non è riuscito a segnare da solo davanti al portiere ceco Vaclik e poi Desi è fatto espellere per un fallo di mano nel tentativo di fermare l’azione avversaria. L’arbitro non se n’era accorto, poi è intervenuto il Var. La Repubblica Ceca, in vantaggio di un uomo, ha segnato due ...