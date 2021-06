Damiano e Thomas dei Maneskin si baciano in diretta tv in Polonia: «L’amore non è mai sbagliato» – Il video (Di domenica 27 giugno 2021) Sabato sera, nel corso di uno show andato in onda sulla tv pubblica della Polonia, Damiano David e Thomas Raggi dei Maneskin si sono baciati in diretta. Un gesto simbolico che arriva in occasione del mese del Pride per dimostrare sostegno alla comunità Lgbtq+. I Maneskin, senza troppi giri di parole, chiedono «pari diritti». «Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi caz*o vogliono. Grazie Polonia. L’amore non è mai sbagliato», hanno ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Sabato sera, nel corso di uno show andato in onda sulla tv pubblica dellaDavid eRaggi deisi sono baciati in. Un gesto simbolico che arriva in occasione del mese del Pride per dimostrare sostegno alla comunità Lgbtq+. I, senza troppi giri di parole, chiedono «pari diritti». «Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi caz*o vogliono. Grazienon è mai», hanno ...

