Damiano dei Maneskin che bacia Thomas in diretta in Polonia | “L’amore non è mai sbagliato” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 27 giugno 2021) Mentre qui in Italia eravamo a commentare la (brutta) decisione dei calciatori della nazionale italiana di non inginocchiarsi per il Black Lives Matter prima del fischio di inizio degli ottavi di finale degli Europei contro l’Austria, inandava in scena un altro show. Molto meno intrigante -magari- per chiunque, tranne che per chi disdegna il calcio e ama la musica. Lì infatti erano volati iper essere premiati per la vittoria del disco d’oro con I want to be your slave. Durante l’esibizionihato il chitarristae ha dato una lezione:”Pensiamo che a tutti dovrebbe ...