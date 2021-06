Dal 28 giugno stop alla mascherina all’aperto: cosa c’è da sapere (Di domenica 27 giugno 2021) A partire da lunedì 28 giugno cade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. L’utilizzo del dispositivo di protezione servirà solamente nei luoghi chiusi oppure nei casi in cui non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza di un metro. Sarà dunque necessario continuare a portare con sé la mascherina. L’Italia ha quindi deciso di allentare le misure anti contagi, raccomandando però massima prudenza in vista della variante Delta. mascherina all’aperto e al chiuso Le mascherine dovranno essere indossate ogni volta che si entra in un posto chiuso o nel caso in cui non si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021) A partire da lunedì 28cade l’obbligo di indossare la. L’utilizzo del dispositivo di protezione servirà solamente nei luoghi chiusi oppure nei casi in cui non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza di un metro. Sarà dunque necessario continuare a portare con sé la. L’Italia ha quindi deciso di allentare le misure anti contagi, raccomandando però massima prudenza in vista della variante Delta.e al chiuso Le mascherine dovranno essere indossate ogni volta che si entra in un posto chiuso o nel caso in cui non si ...

