Da domani niente mascherine all’aperto (Di domenica 27 giugno 2021) Resta invece l'obbligo per gli ambienti al chiuso, e sempre da domani lunedì tutte le regioni saranno in zona bianca Leggi su ilpost (Di domenica 27 giugno 2021) Resta invece l'obbligo per gli ambienti al chiuso, e sempre dalunedì tutte le regioni saranno in zona bianca

Ultime Notizie dalla rete : domani niente Gianni Morandi: 'La musica leggera italiana è Napoli' il cantante bolognese è stato protagonista di una lunga intervista al quotidiano 'il domani'. 'Se ... Insomma gli dico che è un po' che non incido niente e gli chiedo se non gli dispiacerebbe pensare a ...

Gori: "I ragazzi bevono troppo e hanno troppi soldi in tasca per drink e droghe. Le famiglie ci aiutino" L'ultima ordinanza in vigore da domani vieta il consumo di alcol negli spazi pubblici e privati a ... Ora mi sembra che non si faccia niente. C'è un difetto di servizi specialistici che devono tenere ...

Da domani niente mascherine all’aperto Il Post Da domani niente mascherine all’aperto Resta invece l'obbligo per gli ambienti al chiuso, e sempre da domani lunedì tutte le regioni saranno in zona bianca ...

Niente più mascherine all'aperto da domani. Ma resta in vigore un obbligo Niente più mascherine all’aperto da domani 28 giugno. Cade infatti l’obbligo di indossarle nei luoghi all’aperto, resta però obbligatorio portare con sé le mascherine per accedere nei luoghi chiusi o ...

