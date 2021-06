Da domani l'Italia è tutta zona bianca e stop all'obbligo della mascherina all'aperto (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - L'Italia tutta in zona bianca, niente coprifuoco e mascherine in tasca all'aperto. Da domani, lunedì 28 giugno, inizia una nuova fase nella battaglia contro il Covid, una fase molto simile alla normalità. Grazie al crollo dei contagi nelle ultime settimane (arrivati ormai a meno di mille al giorno), cui ha fatto seguito quello dei ricoveri e dei decessi: le terapie intensive e i ricoveri ordinari sono al 3% di occupazione, ben sotto la soglia di allerta (fissata rispettivamente al 30 e al 40%), l'indice Rt è stabilmente sotto 1 da oltre un mese (ed è fermo da settimane a 0,68-0,69), ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - L'in, niente coprifuoco e mascherine in tasca all'. Da, lunedì 28 giugno, inizia una nuova fase nella battaglia contro il Covid, una fase molto simile alla normalità. Grazie al crollo dei contagi nelle ultime settimane (arrivati ormai a meno di mille al giorno), cui ha fatto seguito quello dei ricoveri e dei decessi: le terapie intensive e i ricoveri ordinari sono al 3% di occupazione, ben sotto la soglia di allerta (fissata rispettivamente al 30 e al 40%), l'indice Rt è stabilmente sotto 1 da oltre un mese (ed è fermo da settimane a 0,68-0,69), ...

Ultime Notizie dalla rete : domani Italia Covid, news. Da domani stop a mascherine all'aperto, tutta Italia in zona bianca. LIVE Nonostante il continuo calo dei contagi, cresce la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta, in Italia come all'estero. Speranza assicura la massima attenzione del Governo, auspicando misure internazionali coordinate. Gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale fatto. ...

Da domani l'Italia è tutta zona bianca e stop all'obbligo della mascherina all'aperto Cancellato ormai il coprifuoco, lunedì sarà un giorno simbolico del cambio di fase. Ma resta la spada di Damocle della variante delta, arrivata a sfiorare il 17% dei nuovi contagi Covid ...

