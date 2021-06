Cybersecurity, i cinque pilastri della rivoluzione europea (Di domenica 27 giugno 2021) Molti dei primi commenti sulla Joint Cyber Unit (JCU) annunciata mercoledì scorso dalla Commissione europea evidenziano le difficoltà di integrare infrastruttura pubblica e risorse private, queste ultime peraltro oggi in concorrenza tra loro, per realizzare quella security by design che dovrebbe innalzare in modo strutturale nell’Unione il livello di protezione di imprese e Pa, e non solo consentire una reazione immediata a un allarme rapido. Le perplessità sono comprensibili. Se si guarda però alla big picture, l’azione della Commissione (almeno) negli ultimi due anni appare mossa da qualcosa di più che un mero ottimismo della volontà. In ... Leggi su formiche (Di domenica 27 giugno 2021) Molti dei primi commenti sulla Joint Cyber Unit (JCU) annunciata mercoledì scorso dalla Commissioneevidenziano le difficoltà di integrare infrastruttura pubblica e risorse private, queste ultime peraltro oggi in concorrenza tra loro, per realizzare quella security by design che dovrebbe innalzare in modo strutturale nell’Unione il livello di protezione di imprese e Pa, e non solo consentire una reazione immediata a un allarme rapido. Le perplessità sono comprensibili. Se si guarda però alla big picture, l’azioneCommissione (almeno) negli ultimi due anni appare mossa da qualcosa di più che un mero ottimismovolontà. In ...

