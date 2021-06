Crollo palazzo Miami | cosa sappiamo finora Dispersi e cause

Advertising

tranellio : RT @ElioLannutti: Un ingegnere aveva presagito nel 2018 il crollo del palazzo di Miami - InsdataInter : RT @Corriere: Miami, le foto del palazzo prima e dopo il crollo. Una perizia del 2018: «Problemi stru... - TuttoQuaNews : RT @ilpost: È stata trovata un’altra persona morta tra le macerie del palazzo crollato a Miami Beach: i dispersi sono 156 - Dome689 : RT @Open_gol: Il racconto - Open_gol : Il racconto -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo palazzo

Miami, 27 giugno 2021 - I morti sono saliti a cinque , i dispersi secondo i media americani sono 156 . Con questi numeri, ildi una Surfside, un comune a nord di Miami Beach, in Florida, si avvia a diventare la più grave strage 'civile' della storia americana. Nella tarda serata di sabato, il dipartimento di ...Tre giorni dopo ildi una palazzina a Surfside, vicino a Miami Beach in Florida, erano ancora 159 i dispersi sotto le macerie. La speranza di ritrovare dei superstiti si affievolisce di ora in ora, malgrado l'uso ...Miami, 27 giugno 2021 - I morti sono saliti a cinque, i dispersi secondo i media americani sono 156. Con questi numeri, il crollo di un palazzo a Surfside, un comune a nord di Miami Beach, in Florida, ...Lieto fine per le diciassette famiglie residenti nella palazzina di via Grazia Deledda, a Ozzano, che lunedì erano stati fatte evacuare dallo stabile a seguito del crollo di un pezzo della facciata. N ...