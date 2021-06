Croazia-Spagna (28 giugno, ore 18:00) : formazioni, quote, pronostici. Perisic positivo al COVID (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo due pareggi molto deludenti, finalmente la Spagna si è sbloccata: i ragazzi di Luis Enrique, che non erano stati capaci di segnare alla Svezia e che si erano fatti fermare sull’1-1 dalla Polonia, si sono scatenati contro la malcapitata Slovacchia: c’è voluto un episodio, l’incredibile autorete di Dubravka, per cambiare il corso di una InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo due pareggi molto deludenti, finalmente lasi è sbloccata: i ragazzi di Luis Enrique, che non erano stati capaci di segnare alla Svezia e che si erano fatti fermare sull’1-1 dalla Polonia, si sono scatenati contro la malcapitata Slovacchia: c’è voluto un episodio, l’incredibile autorete di Dubravka, per cambiare il corso di una InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - gianpi36590925 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport #SkyEuro2020 #… - RSIsport : ????? Brutte notizie per la Croazia, che dovrà rinunciare a Perisic (positivo al coronavirus) contro la Spagna - STnews365 : Euro 2020, Perisic positivo al Covid, Croazia nei guai. Brutta tegola per la formazione croata attesa dalla sfida c… - STnews365 : Euro 2020: Croazia nei guai, Perisic positivo al Covid. Brutta tegola per la Croazia che perde Perisic. L'attaccant… -