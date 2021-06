Croazia, Perisic positivo al coronavirus: salta la sfida con la Spagna (Di domenica 27 giugno 2021) Durante la serata di ieri, la Croazia ha ricevuto i risultati dell’ultimo giro di tamponi effettuato che hanno evidenziato la positività al coronavirus di Ivan Perisic. Lo staff medico ha isolato Perisic dal resto della squadra e ha immediatamente informato in modo dettagliato il servizio epidemiologico competente, evidenziando il rispetto di tutte le misure di protezione contro la diffusione del Covid. Perisic resterà in isolamento per 10 giorni e in quel periodo non scenderà in campo con la nazionale. Gli altri membri della squadra sono negativi e sono partiti stamattina per Copenhagen dove giocheranno ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 giugno 2021) Durante la serata di ieri, laha ricevuto i risultati dell’ultimo giro di tamponi effettuato che hanno evidenziato la positività aldi Ivan. Lo staff medico ha isolatodal resto della squadra e ha immediatamente informato in modo dettagliato il servizio epidemiologico competente, evidenziando il rispetto di tutte le misure di protezione contro la diffusione del Covid.resterà in isolamento per 10 giorni e in quel periodo non scenderà in campo con la nazionale. Gli altri membri della squadra sono negativi e sono partiti stamattina per Copenhagen dove giocheranno ...

