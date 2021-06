Croazia, Perisic dopo positività al Covid-19: “Spero di tornare presto, fiducioso per la partita di domani” (Di domenica 27 giugno 2021) “Come molti di voi già sapranno, sono risultato positivo al Covid-19. Grazie a tutti per i costi messaggi”. Ivan Perisic ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram dopo la notizia della positività al Covid-19. “Oggi mi sento meglio, ma sono molto triste per non poter aiutare la Croazia domani. Speriamo di poterlo fare più avanti. Con il supporto dei nostri fantastici tifosi, sono fiducioso che i ragazzi giocheranno una grande partita. E chissà, magari alla fine giocherò ancora in questo torneo. Forza ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Come molti di voi già sapranno, sono risultato positivo al-19. Grazie a tutti per i costi messaggi”. Ivanha pubblicato un post sul proprio profilo Instagramla notizia dellaal-19. “Oggi mi sento meglio, ma sono molto triste per non poter aiutare la. Speriamo di poterlo fare più avanti. Con il supporto dei nostri fantastici tifosi, sonoche i ragazzi giocheranno una grande. E chissà, magari alla fine giocherò ancora in questo torneo. Forza ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - DiMarzio : #Euro2020 | La #Croazia dovrà fare a meno di #Perisic per almeno 10 giorni - OptaPaolo : 3 & 4 - Ivan #Perisic è ora il miglior assist-man della storia della Croazia agli Europei (3 passaggi vincenti). L'… - sportface2016 : #EURO2020 #Croazia, #Perisic dopo positività al #COVID19 : 'Spero di tornare presto, fiducioso per la partita di… - FcInterNewsit : Perisic: 'Sto molto meglio, mi spiace non poter aiutare la Croazia. Spero di farlo più avanti' -