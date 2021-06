Croazia | «Dispiaciuti per la positività di Perisic | abbiamo seguito protocolli»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 giugno 2021) Sasa Jankovic, medico della Nazionale croata, ha parlato inalladi Ivan. Le sue parole Sasa Jankovic, medico della, ha parlato dopo ladi Ivan. «Siamo consapevoli che una cosa del genere può capitare a qualsiasi nazionale e giocatore. Per questo rispettiamo tutte le misure previste sin dal primo giorno, così come il protocollo UEFA, per scongiurare la possibilità di isolamento per un gran numero di giocatori per prevenire la possibile diffusione del virus, comefatto con successo durante l’autunno, quando ...