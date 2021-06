Cristo Lgbt al Pride di Roma, Meloni: 'Perché mancare di rispetto a milioni di fedeli?' (Di domenica 27 giugno 2021) Immagini che hanno suscitato la reazione del mondo politico, tra cui la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che su Fabook ha commentato: 'Leggo che il corteo del Roma Pride è aperto da un ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) Immagini che hanno suscitato la reazione del mondo politico, tra cui la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, che su Fabook ha commentato: 'Leggo che il corteo delè aperto da un ...

Advertising

Adnkronos : #Meloni: 'Che bisogno c'è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?'. - sandronedazieri : Una volta, rappresentare il Cristo come afroamericano o nero era considerato blasfemo. Poi, per fortuna, il mondo è… - SimonettiVince1 : RT @SecolodItalia1: Sfregio al Roma Pride: in corteo un Cristo Lgbt. Meloni: inaccettabile. Offesi milioni di fedeli - twomindsatodds : RT @LordLandoXVII: Sconcertante. Non ho parole per descrivere quanto sbagliato sia tutto ciò voglio dire che Cazzo mi rappresenta 'cristo l… - RinoSimeoni : RT @ilmaloservizio: Io non posso dire che, se ti tagli il cazzo e ti abboffi di ormoni per essere donna, sei contro natura. Ma voi potete… -