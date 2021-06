“Cristo gay” e cortei Lgbt blasfemi, la condanna del centrodestra (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Ddl Zan, “Cristo gay” e cortei arcobaleno blasfemi: la condanna del centrodestra. Ieri hanno sfilato per le strade di tutta Italia i cortei Lgbt a sostegno del disegno di legge contro l’omontransfobia (che sta spaccando la maggioranza). Da Milano a Roma, fino ad arrivare a Martina Franca (in provincia Taranto), tante le immagini delle sfilate. Con ignobili provocazioni nei confronti della Chiesa, “rea” di aver chiesto una rimodulazione del disegno di legge per garantire libertà di pensiero e organizzazione. Fra queste, la più vergognosa è di sicuro quella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Ddl Zan, “gay” earcobaleno: ladel. Ieri hanno sfilato per le strade di tutta Italia ia sostegno del disegno di legge contro l’omontransfobia (che sta spaccando la maggioranza). Da Milano a Roma, fino ad arrivare a Martina Franca (in provincia Taranto), tante le immagini delle sfilate. Con ignobili provocazioni nei confronti della Chiesa, “rea” di aver chiesto una rimodulazione del disegno di legge per garantire libertà di pensiero e organizzazione. Fra queste, la più vergognosa è di sicuro quella ...

