Cristiano Ronaldo | Daouda Peeters svela i dettagli della sua dieta “segreta” | “Mangia sempre e solo queste 3 cose”

È Daouda Peeters, calciatore dell'Under 23 della Juventus, a svelare in un'intervista a Het Latste Nieuws i segreti di Cristiano Ronaldo, in particolare della sua rigorosissima (e dchiacchieratissima) dieta. Il giovane giocatore bianconero affianca spesso Cr7 in campo e durante gli allenamenti, ecco perché lo conosce così bene: "Lui Mangia sempre la stessa cosa: broccoli, pollo e riso. Poi beve litri di acqua e niente Coca-Cola", ha spiegato riferendosi all'episodio avvenuto durante la conferenza stampa degli Europei.

