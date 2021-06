Crisanti: «Ritorno dei tifosi allo stadio? Siamo matti» (Di domenica 27 giugno 2021) Il microbiologo dell’università di Padova Andrea Crisanti ha commentato la presenza dei tifosi negli stadi a Euro 2020 Nel corso di un’intervista al Fatto Quotidiano, il microbiologo dell’università di Padova Andrea Crisanti ha parlato del Ritorno dei tifosi allo stadio per Euro 2020, in relazione alla diffusione della variante delta del Corornavirus. Le sue parole tifosi allo stadio – «Guardiamo i fatti reali. La variante Delta ha una trasmissione elevatissima e gli assembramenti aumentano i rischi. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Il microbiologo dell’università di Padova Andreaha commentato la presenza deinegli stadi a Euro 2020 Nel corso di un’intervista al Fatto Quotidiano, il microbiologo dell’università di Padova Andreaha parlato deldeiper Euro 2020, in relazione alla diffusione della variante delta del Corornavirus. Le sue parole– «Guardiamo i fatti reali. La variante Delta ha una trasmissione elevatissima e gli assembramenti aumentano i rischi. ...

