Crespo positivo al Coronavirus | l’ex Milan aveva ricevuto il vaccino

(Di domenica 27 giugno 2021) Hernan, ex attaccante deled attuale allenatore del San Paolo, è risultatoale si trova già in isolamento

CORONAVIRUS HERNAN- Tramite un'ufficialità, il San Paolo ha comunicato che Hernanal Covid - 19 . L'attuale allenatore dovrà restare in isolamento nei prossimi giorni. L'ex attaccante di Lazio e Parma aveva ricevuto la prima dose del vaccino dieci giorni fa così ...Spread the love Attraverso Twitter, il San Paolo ha comunicato la...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Hernan Crespo, attuale tecnico del San Paolo, è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso club, attravers ...