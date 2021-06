Covid Toscana, oggi 35 contagi e un morto: bollettino 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) In Toscana sono 35 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 27 giugno, che portano il numero totale a 244.186 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I dati, diffusi dal bollettino della Regione, parlano anche di un decesso. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 234.940 (96,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 5.721 tamponi molecolari e 5.819 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 3.746 i soggetti testati ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) Insono 35 i nuovidaregistrati, 27, che portano il numero totale a 244.186 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I dati, diffusi daldella Regione, parlano anche di un decesso. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 234.940 (96,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 5.721 tamponi molecolari e 5.819 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 3.746 i soggetti testati ...

