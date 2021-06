Covid Russia, oltre 20.500 nuovi contagi: record di vittime a Mosca (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 20.538 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.451.291 contagi dall’inizio della pandemia, secondo i dati comunicati dalle autorità sanitarie. Nella sola Mosca sono stati registrati 6.723 nuove infezioni, record dall’inizio della pandemia, come ha fatto registrare un record il numero dei morti, 144 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito di 599 unità, rispetto ai 619 morti registrati sabato, per un totale complessivo di 133.282 decessi. Al momento, riporta l’agenzia Itar Tass, sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 20.538 icasi di-19 registrati innelle ultime 24 ore, per un totale di 5.451.291dall’inizio della pandemia, secondo i dati comunicati dalle autorità sanitarie. Nella solasono stati registrati 6.723 nuove infezioni,dall’inizio della pandemia, come ha fatto registrare unil numero dei morti, 144 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delleè salito di 599 unità, rispetto ai 619 morti registrati sabato, per un totale complessivo di 133.282 decessi. Al momento, riporta l’agenzia Itar Tass, sono ...

Advertising

petergomezblog : San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo… - Tg3web : Focolaio sull'isola di Maiorca con almeno 700 studenti contagiati ad un concerto, tremila in quarantena. Dalla Gran… - i356passi : RT @Tg3web: Focolaio sull'isola di Maiorca con almeno 700 studenti contagiati ad un concerto, tremila in quarantena. Dalla Gran Bretagna al… - globalistIT : - Paesedellanima : RT @Tg3web: Focolaio sull'isola di Maiorca con almeno 700 studenti contagiati ad un concerto, tremila in quarantena. Dalla Gran Bretagna al… -