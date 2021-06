Covid | rave clandestino con migliaia persone nel Lodigiano | caccia a organizzatori 2

(Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) - I giovani si sono dati appuntamento attrso canali social riservati, ma il via vai diche camminavano lungo le strade statali e le tante auto hanno destato l'attenzione delle macchine di servizio sul territorio e hanno svelato ila pochi chilometri da Codogno, la città simbolo della prima ondata del coronavirus e la prima vera 'zona rossa' in Italia. "Abbiamo identificato qualche persona, ma abbiamo dato priorità alla sicurezza: in questi casi la tutela dell'ordine pubblico ha la priorità", spiega chi è ancora sul posto a presidiare l'area in cui musica e alcol sono protagonisti. ...

A Maleo, nel Lodigiano, stata certificata la presenza di tre casi di variante Delta in un focolaiodi 10 contagiati in corso. Le persone sono arrivate ala gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte fino ad arrivare ad un gruppo di circa 700 partecipanti. Come luogo di ritrovo, ......i partecipanti hanno rifiutato di andarsene dichiarando di essere contro tutte le regole anti. Lo ha affermato il sindaco di Maleo Dante Sguazzi, commentando ilparty organizzato stanotte ...Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in u ...Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un Rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in ...