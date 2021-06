Covid, positivo il premier del Lussemburgo: era al vertice Ue (Di domenica 27 giugno 2021) Il premier lussemburghese Xavier Bettel è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto l’emittente Rtl, secondo cui Bettel si è immediatamente messo in isolamento dopo essere risultato positivo in seguito a tampone molecolare. Il premier lussemburghese aveva partecipato giovedì e venerdì al vertice Ue a Bruxelles. Bettel aveva ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca il 6 maggio scorso e avrebbe dovuto ricevere la seconda giovedì prossimo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) Illussemburghese Xavier Bettel è risultatoal Coronavirus. Lo ha reso noto l’emittente Rtl, secondo cui Bettel si è immediatamente messo in isolamento dopo essere risultatoin seguito a tampone molecolare. Illussemburghese aveva partecipato giovedì e venerdì alUe a Bruxelles. Bettel aveva ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca il 6 maggio scorso e avrebbe dovuto ricevere la seconda giovedì prossimo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

