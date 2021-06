Covid oggi Sicilia, 111 contagi e un morto: bollettino 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 111 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 114. Nell’isola al momento i positivi sono 4.368. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Catania a 37, Caltanissetta a 29, Agrigento a 20 e Trapani a 11, Palermo a 5, mentre sono 3 i nuovi casi a Messina, Siracusa e Ragusa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 111 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 27. Nella tabella si fa riferimento a un altro. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 114. Nell’isola al momento i positivi sono 4.368. Tra le province con il maggior numero di nuoviCatania a 37, Caltanissetta a 29, Agrigento a 20 e Trapani a 11, Palermo a 5, mentre sono 3 i nuovi casi a Messina, Siracusa e Ragusa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

