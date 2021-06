Covid oggi Sardegna, 15 nuovi contagi: bollettino 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 1.613 test. I guariti sono stati 16 nelle ultime 24 ore. Stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 37 pazienti in area medica e 3 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sull’isola 2.315 persone. Tutti i nuovi casi si concentrano a Sassari con 12 e Cagliari con 3 contagi da ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 15 ida Coronavirus insecondo ildi, 27. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 1.613 test. I guariti sono stati 16 nelle ultime 24 ore. Stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 37 pazienti in area medica e 3 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sull’isola 2.315 persone. Tutti icasi si concentrano a Sassari con 12 e Cagliari con 3da ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

