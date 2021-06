Covid oggi Sardegna, 15 contagi: bollettino 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 15 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.613 test. Non si registrano nuovi decessi (1.490 in tutto). Stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 37 pazienti in area medica e 3 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.315 le persone in isolamento domiciliare e 53.362 (+16) i guariti. Sul territorio, dei 57.207 casi positivi complessivamente accertati, 14.987 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.694 nel Sud Sardegna, 5.165 a ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 15 ida coronavirus in, 27, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.613 test. Non si registrano nuovi decessi (1.490 in tutto). Stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 37 pazienti in area medica e 3 in terapia intensiva. Attualmente insono 2.315 le persone in isolamento domiciliare e 53.362 (+16) i guariti. Sul territorio, dei 57.207 casi positivi complessivamente accertati, 14.987 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.694 nel Sud, 5.165 a ...

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - SkyTG24 : Covid, terapie intensive e ricoveri ordinari ancora in calo. I DATI - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - zazoomblog : Covid oggi Sardegna 15 contagi: bollettino 27 giugno - #Covid #Sardegna #contagi: #bollettino - Ultron65 : RT @Adnkronos: #CovidLazio, i dati di oggi: tutte le novità. -