Covid oggi Piemonte | 31 contagi | bollettino 27 giugno

Sono 31 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nessun morto registrato da ieri. I nuovi casi sono pari allo 0,3% di 9.041 tamponi eseguiti, di cui 6.238 antigenici. Dei 31 contagi, gli asintomatici sono 23 (74,2%). I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 174 (- 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 872. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione.

