Covid oggi Liguria, 10 contagi: bollettino 27 giugno

Sono 10 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 1.678 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.437 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per Covid sono 23, quelli in terapia intensiva sono 8.

