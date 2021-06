Covid oggi Italia, 782 contagi e 14 morti: bollettino 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 138.391 tamponi con un tasso positività allo 0,5%. Sono 294 ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno da ieri. Prosegue anche il calo del numero dei ricoverati con sintomi, 1.743 rispetto ai 1.771 di ieri. LOMBARDIA – Sono 119 i nuovi casi di positivi al Covid (ieri 115) registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Le vittime sono due contro le cinque di ieri, ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 ida Coronavirus in, 27, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 14. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 138.391 tamponi con un tasso positività allo 0,5%. Sono 294 ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno da ieri. Prosegue anche il calo del numero dei ricoverati con sintomi, 1.743 rispetto ai 1.771 di ieri. LOMBARDIA – Sono 119 i nuovi casi di positivi al(ieri 115) registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Le vittime sono due contro le cinque di ieri, ...

