Covid oggi Campania, 95 contagi e 5 morti: bollettino 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 95 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Da tabella risultano 5 morti, ma 3 sono dei giorni scorsi e registrati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.916 tamponi molecolari. Sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 220 nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 95 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 27. Da tabella risultano 5, ma 3 sono dei giorni scorsi e registrati solo. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.916 tamponi molecolari. Sono 23 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 220 nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

