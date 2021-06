Covid oggi Abruzzo, 29 nuovi contagi: bollettino 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 29 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.927 tamponi molecolari e 2.743 test antigenici. Sette i guariti da ieri, che portano il totale a 71.220 dall’inizio della pandemia nella Regione. I ricoverati in ospedale per Covid sono 26, uno in più, uno in terapia intensiva, il numero è invariato, e 1.002 sono in isolamento domiciliare, 21 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 29 ida coronavirus insecondo ildi, 27. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.927 tamponi molecolari e 2.743 test antigenici. Sette i guariti da ieri, che portano il totale a 71.220 dall’inizio della pandemia nella Regione. I ricoverati in ospedale persono 26, uno in più, uno in terapia intensiva, il numero è invariato, e 1.002 sono in isolamento domiciliare, 21 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

