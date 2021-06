Covid, news. Variante Delta dilaga, in Italia 2,7 milioni di over 60 non vaccinati. LIVE (Di domenica 27 giugno 2021) Cresce la preoccupazione per il diffondersi della Variante Delta del Covid-19, in Italia come all'estero. Speranza assicura la massima attenzione del Governo, auspicando misure internazionali coordinate. Gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale fatto. Ma ancora 2,7 milioni di over 60 non hanno neanche la prima dose. Il tasso di positività nazionale resta allo 0,4%, altri 40 i decessi Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 giugno 2021) Cresce la preoccupazione per il diffondersi delladel-19, income all'estero. Speranza assicura la massima attenzione del Gno, auspicando misure internazionali coordinate. Gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale fatto. Ma ancora 2,7di60 non hanno neanche la prima dose. Il tasso di positività nazionale resta allo 0,4%, altri 40 i decessi

