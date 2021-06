Covid | news Il bollettino | 782 nuovi contagi e 14 decessi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 27 giugno 2021) Cresce il timore per la variante Delta. Maxi-focolaio a Maiorca, picco diin Uk. Gli esperti consigliano di andare in vacanza dopo la seconda dose, ma ancora 2,7 milioni di over 60 non hanno neanche fatto la prima. Figliuolo: "80% vaccinati a settembre. Su AstraZeneca potevamo comunicare meglio". Via libera del Cts alla riapertura delle discoteche in zona bianca con Green pass, solo all'aperto e al 50% di capienza. Nel Lodigiano rave party con 700 partecipanti senza mascherina